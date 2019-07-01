Опубликованы кадры улучшенной винтовки Мосина

Телеканал «Звезда» публикует кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Признаться честно, ее почти не узнать. По словам разработчиков, такая переделка позволит улучшить точность стрельбы в полтора раза.

Помимо этого, новый обвес позволит устанавливать прицельные приспособления.

По словам разработчиков, усовершенствованной винтовкой заинтересовались в Росгвардии. Ее предполагают использовать для начального этапа подготовки снайперов. Стоимость переделки составляет около 60 тысяч рублей.