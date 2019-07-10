Истребители Су-57 смогут базироваться на новом авианосце
О разработке концепции нового авианосца сообщил руководитель Крыловского центра Павел Филиппов.
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Истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом неатомном многоцелевом авианосце, концепцию которого разработали в Крыловском центре. Об этом заявил руководитель центра Павел Филиппов.
По словам Филиппова, базирование Су-57 на данном авианосце возможно при условии адаптации самолетов к кораблю.
«Теоретически можно какое-то количество этих самолетов взять на борту при условии их "оморячивания"», - сказал он в интервью РИА Новости.
Филиппов уточнил, что он имеет ввиду, в частности, облегчения веса истребителей и изменения некоторых элементов конструкции Су-57.