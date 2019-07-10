В России разработали концепцию неатомного многоцелевого авианосца

Крыловский центр завершил разработку концепции неатомного многоцелевого авианосца для нужд ВМФ России. Об этом сообщил руководитель центра Павел Филиппов.

По словам Филиппова, водоизмещение авианосца составляет 40 тысяч тонн, построить его можно будет за пять лет, а стоимость создания оценивается в 200 миллиардов.

«В ближайшие три года мы имеем информацию, что ничего строиться не будет. А дальше Минобороны планирует в районе 2023 года выдать техническое задание на разработку техпроекта», - сказал он в интервью РИА Новости.

Руководитель Крыловского центра подчеркнул, что до 2023 года у разработчиков будет достаточно времени для обсуждения деталей проекта с заказчиком.