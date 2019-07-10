Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео

Опубликованы первые кадры с береговым ракетным комплексом «Рубеж-МЭ», который продемонстрировали на девятом Международном военно-морском салоне в Петербурге.

Как рассказал представитель калужской компании-разработчика «Тайфун» (концерн «Моринформсистема-Агат»), «Рубеж-МЭ» предназначен для прибрежных стран, которые не имеют средств для закупки дорогих ракетных комплексов западных производителей.

Ракетный комплекс был создан на единой мобильной платформе повышенной проходимости «КамАЗ-6560». Он оснащен пусковой моделью с четырьмя крылатыми ракетами Х-35УЭ, способными поражать надводные цели на расстоянии до 260 км, и радиолокационной станцией загоризонтного обнаружения надводных целей. Разработку оборудовали аппаратурой боевого управления и управления стрельбой.

По словам разработчиков, «Рубеж-МЭ» способен обеспечить контроль территориальных вод и проливных зон, защиту военно-морских баз и прочих береговых объектов.