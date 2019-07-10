Катер «Сагарис» показали на военно-морском салоне в Петербурге: видео

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге показали высокоскоростной катер «Сагарис». «Звезда» публикует кадры, как судно на высокой скорости рассекает водную гладь.

«Это точно самая быстрая новинка морского салона, катер на подводных крыльях “Сагарис” - настоящий гоночный болид на воде. Максимальная скорость - 120 километров в час», - рассказал работающий на военно-морском салоне корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Судно «Сагарис» предназначено для водных прогулок и служебно-разъездных целей. Также оно может быть использовано для выполнения патрульно-полицейских функций, доставки спецгрупп в зоны бедствия и эвакуации пострадавших, а также для оказания скорой помощи пострадавшим в ЧС.

В среду в выставочном центре «Ленэкспо» в Северной столице открылся девятый Международный военно-морской салон, он будет работать до 14 июля. Ожидается, что в нем примут участие 45 официальных делегаций из 33 стран, 28 компаний из 19 государств.