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В Петербурге представили новый десантный корабль «Кайман»

Александра Арсентьева
14:07 10.07.2019
На своем борту десантный корабль сможет иметь до двух транспортно-десантных или поисково-спасательных вертолетов, а также до десяти штурмовых катеров.
В Петербурге представили новый десантный корабль «Кайман»
© Фото: Минобороны, Архив

На Международном военно-морском салоне в Петербурге показали большой десантный корабль «Кайман» обновленного проекта 11711Э с увеличенным водоизмещением и десантовместимостью. Проект представлен в рекламных материалах на стенде Невского проектно-конструкторского бюро в павильоне салона.

В описании проекта говорится, что БДК «Кайман» предназначен для приема, перевозки по морю и высадки во взаимодействии с другими средствами флота на необорудованное побережье войск и техники во время проведения морской десантной операции, обеспечения морских войсковых перевозок, постановки оборонительных минных и сетевых заграждений и гидроакустических буев для позиционных систем подводного наблюдения в океанской, морской прибрежных зонах.

В материалах, которые представлены на стенде ПКБ, говорится, что скорость полного хода корабля - около 18 узлов, максимальная его длина - 150 метров, автономность - почти 120 суток. В экипаж корабля войдет почти 120 человек.

На своем борту десантный корабль сможет иметь до двух транспортно-десантных или поисково-спасательных вертолетов, а также до десяти штурмовых катеров, которые будут размещаться на шлюпбалках. Кроме того, корабль получит шесть десантных катеров, грузоподъемность которых составит не менее 45 тонн.

«Кайман» оснастят интегрированной автоматизированной системой боевого управления оперативно-тактического уровня, интегрированной подсистемой РЭБ, навигационным комплексом и трехкоординатной радиолокационной станцией общего обнаружения. Вооружение корабля будет состоять из двух ракетно-артиллерийских модулей и двух зенитно-артиллерийских комплексов. Также корабль может быть оснащен универсальной артиллерийской установкой калибра 76 мм. Об этом сообщает ТАСС.

В среду в выставочном центре «Ленэкспо» в Петербурге открылся девятый Международный военно-морской салон, он будет работать до 14 июля. В качестве организаторов выступили Минпромторг при поддержке Министерства обороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО «Рособоронэкспорт» и правительство Санкт-Петербурга. Ожидается, что в нем примут участие 45 официальных делегаций из 33 стран, 28 компаний из 19 государств.

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