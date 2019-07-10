В Петербурге представили новый авианосец проекта «Ламантин»

В России разработан проект нового тяжелого авианосца, который сопоставим по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz. Макет корабля представили на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

Разработчиком проекта 11430Э «Ламантин» является Невское проектно-конструкторское бюро. На стенде предприятия представили основные тактико-технические характеристики авианосца будущего. У корабля будут атомная энергетическая установка, трамплин, две электромагнитные катапульты и четыре аэрофинишера.

Водоизмещение «Ламантина» составит 80-90 тысяч тонн. Длина корабля достигнет 350 метров, автономность - почти 120 суток, скорость полного хода будет составлять 30 узлов. Экипаж авианосца - 2800 человек, в состав авиагруппы будут входить 800 человек. На корабле в общей сложности можно будет разместить до 60 летательных аппаратов разного типа: легкие и тяжелые истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, до 10 БПЛА. Срок службы авианосца - более 50 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Действовать авианосец сможет на океанских и морских просторах, а также в прибрежной зоне.

В среду в Петербурге открылся девятый Международный военно-морской салон, он продлится до 14 июля. Ожидается, что в салоне примут участие 45 официальных делегаций из 33 стран, 28 компаний из 19 государств.