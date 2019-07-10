Главком ВМФ рассказал, когда в состав флота войдет атомный авианосец

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, когда в составе флота появится атомный авианосец.

«Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе», - заявил Евменов.

По его словам, которые приводит ТАСС, наша страна будет развивать строительство авианосцев с учетом имеющихся возможностей.

Проект среднего атомного авианосца, несущего до 100 летательных аппаратов, представили в этом году на Международном военно-техническом форуме «Армия». А на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге показали новейший атомный авианосец проекта 11430Э «Ламантин».