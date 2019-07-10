Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые показали иностранным заказчикам в Петербурге

Александра Арсентьева
13:22 10.07.2019
Комплекс создали на единой мобильной платформе повышенной проходимости «КамАЗ-6560».
Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые показали иностранным заказчикам в Петербурге
© Фото: Минобороны РФ

Береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ» показали на девятом Международном военно-морском салоне, который открылся в Петербурге.

«Это наша инициативная разработка, предназначенная для прибрежных стран, не имеющих больших финансовых ресурсов для закупки дорогостоящих ракетных комплексов западного производства», - рассказал представитель калужской компании «Тайфун» (концерн «Моринформсистема-Агат»), которая является разработчиком и производителем данного комплекса.

Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» создали на единой мобильной платформе повышенной проходимости «КамАЗ-6560», на ней размещены сама пусковая модель с четырьмя крылатыми ракетами Х-35УЭ, а также радиолокационная станция загоризонтного обнаружения надводных целей, аппаратура боевого управления и аппаратура управления стрельбой. Об этом сообщает ТАСС.

«Комплекс компактный и не требует дополнительных средств для получения данных целеуказания перед открытием огня», - отметил собеседник агентства.

Также он отметил, что крылатые ракеты Х-35УЭ могут поражать надводные цели на дальности до 260 километров.

По словам представителя компании «Тайфун», новый ракетный комплекс, демонстрация которого стартовала сегодня на салоне представителям официальных зарубежных делегаций, способен обеспечить контроль территориальных вод и проливных зон, защиту военно-морских баз и прочих береговых объектов. Также «Рубеж-МЭ» готов обеспечить защиту морских коммуникаций, защиту побережья на десантно-опасных направлениях и завоевание господства на море в пределах зоны поражения ракет. Кроме того, ракетный комплекс способен поражать как надводные цели, так и расположенные на суше.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата10.07.2019, 08:00
Учебный корабль «Перекоп» завершил заход в Балтийск и продолжил поход
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 09:35
В России разработали концепцию неатомного многоцелевого авианосца
Дата08.07.2019, 17:37
Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:31 ОПК
Главком ВМФ рассказал, когда в состав флота войдет атомный авианосец
13:22 ОПК
Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые показали иностранным заказчикам в Петербурге
13:05 В стране и мире
Видео
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25
12:58 Вопросы истории
Две подлодки времен Второй Мировой таинственным образом исчезли в Малайзии
12:30 В стране и мире
«Не знаю, сколько осталось»: Хлебникова рассказала о серьезной болезни
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Счастливчик-слон отбился от львицы: видео
Видео
Обедающая акула сама стала едой для подводного монстра: видео
Ученые: гигантский ледник в Антарктиде приведет Землю к катастрофе
Видео
В Приморье нашли пропавшую девочку, спящую в обнимку с бездомным котенком
Видео
Смерч выкосил десять километров леса под Кировом: видео
Видео
Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.