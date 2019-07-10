Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые показали иностранным заказчикам в Петербурге

Береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ» показали на девятом Международном военно-морском салоне, который открылся в Петербурге.

«Это наша инициативная разработка, предназначенная для прибрежных стран, не имеющих больших финансовых ресурсов для закупки дорогостоящих ракетных комплексов западного производства», - рассказал представитель калужской компании «Тайфун» (концерн «Моринформсистема-Агат»), которая является разработчиком и производителем данного комплекса.

Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» создали на единой мобильной платформе повышенной проходимости «КамАЗ-6560», на ней размещены сама пусковая модель с четырьмя крылатыми ракетами Х-35УЭ, а также радиолокационная станция загоризонтного обнаружения надводных целей, аппаратура боевого управления и аппаратура управления стрельбой. Об этом сообщает ТАСС.

«Комплекс компактный и не требует дополнительных средств для получения данных целеуказания перед открытием огня», - отметил собеседник агентства.

Также он отметил, что крылатые ракеты Х-35УЭ могут поражать надводные цели на дальности до 260 километров.

По словам представителя компании «Тайфун», новый ракетный комплекс, демонстрация которого стартовала сегодня на салоне представителям официальных зарубежных делегаций, способен обеспечить контроль территориальных вод и проливных зон, защиту военно-морских баз и прочих береговых объектов. Также «Рубеж-МЭ» готов обеспечить защиту морских коммуникаций, защиту побережья на десантно-опасных направлениях и завоевание господства на море в пределах зоны поражения ракет. Кроме того, ракетный комплекс способен поражать как надводные цели, так и расположенные на суше.