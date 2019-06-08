Под Калугой построят новейший центр протонной терапии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» созджаст на территории Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Об этом говоритс «Ростех».

Соглашение о намерениях между сторонами заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Ростех вместе с партнерами создает центры протонной терапии, чтобы повысить доступность передовых методов лечения онкологических заболеваний в России. В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас. Центр протонной терапии, который появится в Калужском регионе, будет оборудован по самым высоким технологическим стандартам, общий объем инвестиций в проект составит около 12 млрд рублей», - приводит пресс-служба цитату главы Ростеха Сергея Чемезова.

По условиям соглашения, центр протонной терапии будет создан к 2024 году.

На сегодняшний день протонная терапия является одним из самых эффективных методов лечения онкозаболеваний, позволяющим во многих случаях избежать хирургического вмешательства.

С 2020 года этот метод войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС.

Ранее во Владивостоке на острове Русский сообщалось о начале работ по строительству первый в России протонный онкоцентр.