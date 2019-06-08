Гордость российского военного флота, фрегат-невидимка нового поколения «Адмирал Эссен» вышел в открытое море для проведения учений. Маневрами у берегов Крыма экипаж отмечает трехлетие корабля. Боевая вахта отбивает условную атаку с воздуха. В это время моряки связываются с другими кораблями, не выходя в радиоэфир.

Когда корабль в плавании, на его мачте поднимаются флаги по международному своду сигналов: при изменении хода или обозначении маневра. Это касается морского судоходства в целом. А вот для военных маневров моряки ЧФ используют закрытую связь. То есть исключительно те сигналы, которые понимают только они сами.

На берегу экипаж корабля продолжил боевую учебу в специальном тренажерном комплексе, который позволяет воссоздать на экранах любые погодные условия и любую акваторию.

«Адмирал Эссен» - второй сторожевой корабль проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Основу его ударного вооружения составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», когда последние будут приняты на вооружение.