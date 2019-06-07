«Потрогает первый лед»: в ОСК назвали дату ходовых испытаний самого большого ледокола в мире

Самый большой и самый мощный атомный ледокол в мире «Арктика» приступит к ходовым испытаниям в конце 2019 года. Об этом «Звезде» рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на площадке Петербургского международного экономического форума - 2019.

«Мы рассчитываем выйти на ходовые испытания ледокола не позднее ноября-начала декабря текущего года. Я надеюсь, что никаких отказов по системам, которые сейчас проходят всесторонние испытания, не будет, и первый лед ледокол потрогает уже в конце этого года», - сказал Рахманов.

Глава ОСК также добавил, что еще два ледокола этой серии «Урал» и «Сибирь» достроят с интервалом в один год.

Ранее в Санкт-Петербурге на воду спустили третий атомный ледокол серии 22220 «Урал».