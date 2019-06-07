Корабль «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания после модернизации

На Камчатке, на базе АО «Северо-Восточный ремонтный центр», завершились работы по ремонту с модернизацией для малого ракетного корабля «Смерч». Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

«Сегодня в соответствие с графиком обновленный корабль вышел из заводской гавани на заводские ходовые испытания», - говорится в сообщении.

Отмечается. что корабль был принят на модернизацию в 2017 году. За прошедшее время его перевооружили на новейшие ракеты «Уран», а также отремонтировали и заменили устаревшие отдельные системы и механизмы.

Ожидается, что корабль уже в этом году вернется в состав Войск и сил на Северо-востоке России.

Ранее сообщалось. что ракетный корабль «Смерч» получит систему ведения сетецентрической войны.