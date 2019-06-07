Станция «Гамма-С1М» поступила в войска после модернизации

Модернизированная радиолокационная станция (РЛС) «Гамма-С1М» поступила войска по гособоронзаказу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

РЛС средних и больших высот предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения на дальности до 600 км воздушных целей различных категорий – от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных, гиперзвуковых и баллистических.

Аппаратура станции позволяет определять государственную принадлежность объекта и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение.

Ранее подобные станции были поставлены на боевое дежурство в ЦВО.