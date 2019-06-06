«Вертолеты России» взяли кредит на 5 миллиардов рублей

Холдинг «Вертолеты России» и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое подразумевает выдачу кредита на пять миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сотрудничество Новикомбанка и "Вертолетов России" эффективно развивается с 2011 года по нескольким направлениям. Банк предоставляет холдингу расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. Лимит кредитования, установленный на "Вертолеты России" в Новикомбанке, составляет 14 милиардов рублей», - говорится в сообщении.

По заявлению представителей «Вертолетов России», миллиарды рублей пойдут на создание и продвижение гражданских вертолетов, а также на послепродажное обслуживание гражданской техники.

Речь идет о вертолетах Ка-62, Ка-32, Ка-226; «Ансат», Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и о другой продукции гражданского назначения.