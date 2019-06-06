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Основные работы по ремонту «Адмирала Кузнецова» завершатся к 2020 году

Александр Пешков
13:23 06.06.2019
Испытания обновленного авианесущего крейсера намечены на 2021 год.
Основные работы по ремонту «Адмирала Кузнецова» завершатся к 2020 году
© Фото: Минобороны РФ

Основные ремонтные работы по авианесущему крейсеру должны завершиться к 2020 году. Об этом сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов во время Петербургского международного экономического форума.

Рахманов подчеркнул, что испытания корабля будут проведены в 2021 году и на этот же год запланирована его передача флоту.

«Адмирал Кузнецов» - самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина - 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота - 64,49 метра - примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера - 29 узлов (54 километра в час).

Основное вооружение корабля - палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, а также вертолеты Ка-27, Ка-29. В сирийском походе «Адмирала Кузнецова» впервые на корабле были размещены вертолеты Ка-52К «Катран».

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