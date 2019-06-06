В ОАК назвали сроки поставок 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ

Объединенная авиастроительная корпорация построит 76 истребителей к 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОАК Юрия Слюсаря.

По словам Слюсаря, завод в Комсомольске-на-Амуре - один из самых перевооруженных, что позволит ему выполнить поставленную президентом задачу в срок.

О том, что ВКС России получат 76 истребителей пятого поколения, заявил 15 мая президент России Владимир Путин. Комплексный контракт планируется заключить в ближайшее время.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.