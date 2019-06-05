Новейший боевой робот «Паладин» покажут на форуме «Армия-2019»

Новейший робототехнический комплекс «Паладин» на базе шасси БМП-3 будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Госзакупок, где размещен контакт на страхование выставочных экспонатов.

Согласно материалов сайта, сумма страхования составляет 80 миллионов рублей.

«Страхование действует в отношении следующих выставочных экспонатов: робототехнический комплекс "Паладин" с необитаемым отделением "Драгун" на базе шасси БМП-3 в составе: мобильный робототехнический комплекс и переносной пульт управления», - сказано в размещенном договоре на комплексное страхование рисков, связанных с участием в выставочных мероприятиях.

В 2015 году ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») продемонстрировал боевой робототехнический комплекс «Удар» на платформе БМП-3.

Он был снабжен боевым модулем с 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и пусковым и установками противотанковых ракет «Корнет».