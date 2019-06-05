Дальность стрельбы новейшего САО «Лотос» может быть увеличена

Для самоходного артиллерийского орудия «Лотос», разработанного в ЦНИИточмаш госкорпорации «Ростех» в интересах Воздушно-десантных войск может быть создан корректируемый боеприпас с дальностью до 20 километров. Об этом в интервью «Звезде» сообщил главный конструктор САО Вениамин Счастливцев.

«В данный момент мы применяем снаряд "Китолов-2" с дальностью 10-13 километров. Но есть проработки, и мы с ними выходим, о создании боеприпаса, который позволит увеличить дальность стрельбы до 20 километров», - сказал Счастливцев.

Конструктор подчеркнул, что речь идет о корректируемом боеприпасе и что решение о его создании остается за заказчиком.

САО «Лотос» было впервые представлено журналистам 5 июня в подмосковном Климовске. Это десантируемое самоходное артиллерийское орудие калибра 120 миллиметров может развивать скорость по шоссе до 70 километров в час, имеет запас хода 500 километров и боезапас около 40 выстрелов. В войсках орудие должно в перспективе заменить САО «Нона-С».

«Китолов» - комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разработанный в Тульском КБ приборостроения. Включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд с полуактивной головкой самонаведения, принимающей отраженный сигнал от подсветки цели лазерным целеуказателем-дальномером. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.

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