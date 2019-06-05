«Лотос» ведет огонь: кадры испытаний новейшего САО для ВДВ

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний самоходного артиллерийского орудия «Лотос» в подмосковном Климовске.

На предприятии ЦНИИточмаш госкорпорации «Ростех» прошла выкатка нового САО, которое создается специально для Воздушно-десантных войск.

На нем установлена автоматизированная башня со 120-миллиметровым орудием, которое совместимо с широкой номенклатурой 120-миллиметровых боеприпасов, в том числе перспективных.

Масса изделия составляет 18 тонн, и его можно десантировать с военно-транспортных самолетов Ил-76.

Дальность стрельбы «Лотоса» достигает 13 километров, дальность хода - 500 километров. Орудие способно применять высокоточные боеприпасы, в том числе производства стран НАТО.

Предполагается, что в войсках «Лотос» заменит самоходные орудия 2С9 «Нона-С».