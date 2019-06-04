Шойгу назвал сроки поступления в войска танков Т-80БВМ и Т-90М

В текущем году армия получит более 400 единиц новой и модернизированной техники, в том числе танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв-3», Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1А. Об этом сообщил министр обороны РФ на селекторном совещании военного ведомства во вторник.

Министр также отметил, что на Уралвагонзаводе ведется разработка новейшей боевой машины пехоты Т-1 на базе платформы «Армата».

Эта машина с 57-миллиметровым орудием будет представлена на международном военно-техническом форуме в июне.

Т-80 - первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой. Предназначен для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки мотострелковых подразделений при прорыве обороны и развитии тактического успеха. Используется для уничтожения живой силы, бронеобъектов, огневых средств и малоскоростных воздушных целей, а также для повышения активности и устойчивости обороны.