Современная и усовершенствованная: эксперт раскрыл возможности новой противоракеты ВКС РФ

Новая противоракета является усовершенствованной ракетой взамен ракет, стоящих на боевом дежурстве в настоящее время. Разработка будет поставлена на вооружение сразу после испытаний, составления акта и приема его в Министерстве обороны РФ, сообщил «Звезде» замглавнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ 2003-2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

«Эта современная противоракета, которая может перехватывать в космосе и околокосмическом пространстве все аэродинамические цели, которые имеются на вооружении у вероятного противника», - отметил он.

По словам Бижева, техника разрабатывается таким образом, чтобы средства обороны превосходили средства нападения на 10-15 лет.

Ранее сообщалось, что российские военные запустили новую противоракету на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Боевой расчет войск ПВО и ПРО произвел успешный пуск, в ходе которого ракета подтвердила все заложенные характеристики.

Пуск противоракеты сняли на видео. На записи присутствует как процесс разворачивания и подготовки, так и непосредственно момент запуска. Движение колонны снято с помощью беспилотного летательного аппарата, кульминацию испытаний запечатлели с нескольких ракурсов.