Шойгу назвал сроки окончания работ над новым военным спутником «Барс-М»

Новый российский военный картографический спутник «Барс-М» планируется создать до декабря 2019 года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства во вторник.

«Верховный главнокомандующий поставил задачу до 1 декабря текущего года завершить создание данного аппарата», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Министр отметил, что работы над созданием спутника идут в рамках переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

«Барс-М» - серия специализированных спутников видовой разведки, применяющихся для системы наблюдения и подробной фотосъемки земной поверхности.