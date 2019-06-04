Шойгу назвал сроки окончания работ над новым военным спутником «Барс-М»
Созданием изделия занимается Ракетно-космический центр «Прогресс».
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Новый российский военный картографический спутник «Барс-М» планируется создать до декабря 2019 года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства во вторник.
«Верховный главнокомандующий поставил задачу до 1 декабря текущего года завершить создание данного аппарата», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
Министр отметил, что работы над созданием спутника идут в рамках переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.
«Барс-М» - серия специализированных спутников видовой разведки, применяющихся для системы наблюдения и подробной фотосъемки земной поверхности.