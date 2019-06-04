Главная икона храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» доставлена на Мамаев курган
Свой путь икона начала в Севастополе, а закончит в Главном храме Вооруженных сил РФ в 75-ю годовщину Победы.
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
До 14 июня икона будет находиться в храме Всех Святых на Мамаевом кургане, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
В храме совершат торжественный молебен по случае прибытия иконы.
В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.