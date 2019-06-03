Исследовательское судно «Академик Александров» вышло на заключительный этап испытаний

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров» вышло на заключительный этап заводских испытаний, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

В сообщении говорится, что сдаточная команда и экипаж судна будут проверять на полигонах Белого моря проектные характеристики судна и работоспособность систем и механизмов.

Передача судна заказчику запланирована на июль текущего года.

«Академик Александров» - исследовательское судно усиленного ледового класса, предназначенное для выполнения поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники, включая его буксировку, установку и перегрузку.