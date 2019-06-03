«Торы», «Вербы» и «Стрельцы»: какую технику получат Сухопутные войска в 2019 году

Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружений, военной и специальной техники в этом году. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Как отметил главком, переоснащение современными вооружениями происходит в рамках реализации Государственной программы, рассчитанной на 2018 -2027 годы. Согласно плану, доля современных образцов вооружения и техники достигнет 70% уже к концу 2020 года.

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск получат различные зенитные ракетные системы. В их числе С-300B4, «Тор-М2», «Бук-М3» и современные ПЗРК «Верба». Мотострелки и танкисты получат танки Т-73Б3М с улучшенными характеристиками, БМП-3 и БТР-82А.

В артиллерийские подразделения поступят РСЗО «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Мста-С», в противотанковые – комплексы «Хризантема-СП». Это вооружение обладает уникальной способностью пробивать бронезащиту любых современных танков вне зависимости от времени суток и погодных условий.

«Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», защищённые автомобили «Тайфун-К». Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления», - отметил Олег Салюков.

Главнокомандующий Сухопутными войсками также рассказал об участии своего вида вооруженных сил в предстоящих Армейских международных играх. Салюков отметил, что военнослужащим Сухопутных войск предстоит состязаться в мастерстве со 180 иностранными командами. Состязания пройдут в 25 конкурсах «АрМИ-2019» на территории девяти стран.