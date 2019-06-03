Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

«Торы», «Вербы» и «Стрельцы»: какую технику получат Сухопутные войска в 2019 году

Вадим Синицын
01:02 03.06.2019
Как отметил Олег Салюков, переоснащение современными вооружениями происходит в рамках реализации Государственной программы, рассчитанной на 2018 -2027 годы.
«Торы», «Вербы» и «Стрельцы»: какую технику получат Сухопутные войска в 2019 году
© Фото: MOD RussiaTwitter, Global Look Press

Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружений, военной и специальной техники в этом году. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Как отметил главком, переоснащение современными вооружениями происходит в рамках реализации Государственной программы, рассчитанной на 2018 -2027 годы. Согласно плану, доля современных образцов вооружения и техники достигнет 70% уже к концу 2020 года.

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск получат различные зенитные ракетные системы. В их числе С-300B4, «Тор-М2», «Бук-М3» и современные ПЗРК «Верба». Мотострелки и танкисты получат танки Т-73Б3М с улучшенными характеристиками, БМП-3 и БТР-82А.

В артиллерийские подразделения поступят РСЗО «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Мста-С», в противотанковые – комплексы «Хризантема-СП». Это вооружение обладает уникальной способностью пробивать бронезащиту любых современных танков вне зависимости от времени суток и погодных условий.

«Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», защищённые автомобили «Тайфун-К». Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления», - отметил Олег Салюков.

Главнокомандующий Сухопутными войсками также рассказал об участии своего вида вооруженных сил в предстоящих Армейских международных играх. Салюков отметил, что военнослужащим Сухопутных войск предстоит состязаться в мастерстве со 180 иностранными командами. Состязания пройдут в 25 конкурсах «АрМИ-2019» на территории девяти стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата03.06.2019, 05:01
К лету готовы: в Минобороны рассказали о нововведениях в боевой учебе
Дата02.06.2019, 21:07
Роналду, Месси и ван Дейк вошли в символическую сборную ЛЧ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.06.2019, 01:02
«Торы», «Вербы» и «Стрельцы»: какую технику получат Сухопутные войска в 2019 году
Дата02.06.2019, 10:06
Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:25 В стране и мире
Возле Белого дома в США произошла стрельба
05:36 В стране и мире
Видео
В Сети появились кадры обстрела сирийской военной базы Т4
04:13 В стране и мире
Видео
Тайна «чумного» форта: Кронштадт превратят в крупнейший в мире музей
03:53 В стране и мире
В России готовятся отменить тысячи советских ГОСТов
01:30 В стране и мире
Налог на дым: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В МИД РФ отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Синоптики рассказали, когда жара «штурмом» возьмет Москву
Видео
Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео
Видео
Новый мем: попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле
Видео
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.