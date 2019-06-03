Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения

Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образков вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Салюков подчеркнул, что к 2020 году доля современных образков ВВСТ достигнет 70%.

В частности, по словам Салюкова, в войска поступают зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и «Верба», РСЗО «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП».

Также в Сухопутные войска поступают комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», защищенные автомобили «Тайфун-К», танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.