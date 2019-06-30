Салон вертолета «Ансат» будет стилизован под президентский автомобиль
«Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет 3,5 тонн.
© Фото: MIT Russia, twitter, Globallookpress
Госкорпорация «Ростех» создаст для вертолета «Ансат» салон, стилизованный под президентский автомобиль Aurus. Об этом заявил глава организации Сергей Чемезов в эфире «Россия-1».
«Вы видите, какой он будет. Это мы просто в стиле Aurus делаем такой же салон», - сказал глава Ростеха.
Он отметил, что госкорпорация попросила Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, где идет сборка этих авто, дать дизайнера, который поможет спроектировать салон «Ансата» в том же стиле, пишет ТАСС.
«Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, максимальная взлетная масса которого составляет 3,5 тонн. При этом он может перевозить более 1,2 тонн полезного груза или до восьми человек.