В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500

В России в ближайшее время приступят к производству зенитно-ракетного комплекса С-500, после чего комплексы поступят на вооружение. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Создается новое современное оружие. И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500», - цитирует его ТАСС.

При этом Чемезов не стал раскрывать все характеристики разработки, отметив лишь, что дальность С-500 будет выше, чем у С-400.

По словам главы Ростеха, новейшие комплексы поступят на вооружение после проведения испытаний.