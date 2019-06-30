Новинка «Армии-2019»: самоходный миномет «Дрок»

«Дрок» - самоходный миномет на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386. Скорострельность 82-миллиметровой установки достигает 12 выстрелов в минуту. Дальность поражения - 6000 метров. Боекомплект комплекса - 40 мин.

Как рассказал начальник отделения разработки вооружения и военной техники АО «ЦНИИ Буревестник» (входит в госкорпорацию Ростех) Александр Савиных на полях форума «Армия-2019» рассказал, что самоходка проходит испытания, а в ближайшее время будет отправлена на опытную эксплуатацию.

Сейчас существуют два варианта перемещения этого вида оружия: или переносной, или же он погружается на колесную платформу. Однако оба небезопасны для личного состава. Ведь расчету необходимо некоторое время, чтобы из походного положения развернуть его в боевое. И весь этот период они находятся под огнем.

«Дрок решает эти проблемы. Экипаж находится в защищенной, бронированной машине и, следовательно, в безопасности. И второе - время выполнения боевой задачи существенно сокращается. В разы», - уточнил Савиных.

Савиных добавил, что платформа бронемашины «Тайфун-ВДВ» выбрана специально для того, чтобы иметь возможность десантировать миномет.