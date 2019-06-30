«Алмаз - Антей» впервые представил новую пусковую установку

Концерн ВКО «Алмаз - Антей» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые представил пусковую установку 9А383Э для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 9К317МЭ «Викинг».

По оценке экспертов, новинка существенно отличается от пусковой установки самого «Викинга» и должна стать своеобразной «длиной рукой», которая обеспечивает поражение перспективных аэродинамических и баллистических целей на дальности до 100 километров.

Пусковая установка интегрирована с основными компонентами комплекса «Викинг» - с пунктом боевого управления и станции обнаружения цели.

Установка имеет свой радиолокатор подсвета целей. Время развертывания установки составляет до 6 минут, количество наводимых ракет на одну цель - две. Интервал между пусками - 1.5 секунды.