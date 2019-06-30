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Прорыв в будущее: что показали на «Армии-2019»

Ольга Бороднева
18:45 30.06.2019
В Подмосковье с 25 по 30 июня проходил международный военно-технический форум «Армия-2019», на котором широкой публике представили последние достижения военной промышленности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Пятый юбилейный Международный военно-технический форум «Армия-2019» завершил свою работу сегодня, 30 июня. Выставка длилась шесть дней и проходила в выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне Алабино.

В текущем году экспозиция была в два раза больше, чем в предыдущем. Были представлены новейшие образцы российского вооружения.

Впервые на «Армии-2019» продемонстрировали 12 новинок военной промышленности. Это и бронеавтомобили «Тигр» нового поколения, и зенитный-ракетный комплекс С-350 «Витязь», и разведывательный беспилотник «Корсар», и ряд другой техники. На выставке были представлены самые разные экспонаты: от последних модификаций вертолета Ка-52, Ми-8 и Ми-26 до очков виртуальной реальности.

Экспозицию посетили и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. 

Президент и глава оборонного ведомства изучили новейшие разработки научных рот на стенде технополиса «Эра». Им подробно рассказали, как работают те или иные аппараты.

В ходе форума был также проведен круглый стол. На нем Шойгу заявил: Россия вернула себе утраченный после распада СССР статус второго полюса. Он отметил, что это может не нравиться Западу. Так, ряд иностранных государств готовит информационные атаки против руководства Вооруженных сил России на всех уровнях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

А спустя пару дней, 28 июня, парк «Патриот» открыл свои двери для всех желающих, которые смогли не только увидеть всю технику, но и потрогать ее и подробно изучить.

Итогом одной из крупнейших в мире выставок вооружения и техники стало подписание около полусотни контрактов на сумму триллион рублей. В их числе - документы на закупку истребителей пятого поколения Су-57 и новейших вертолетов Ми-28НМ.

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