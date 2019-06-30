Новейший «ВПК-Урал»: главное о мощи многоцелевого броневика
Этот бронированный автомобиль предназначен для перевозки личного состава и военных грузов.
© Видео: ТРК "Звезда"
Новейший бронированный автомобиль многоцелевого назначения «ВПК-Урал» был создан для перевозки личного состава и военных грузов с требуемым уровнем защиты, монтажа систем вооружения и специальной техники, буксирования прицепных систем.
Полная масса машины - 14.5 тонн с вместимостью 12 человек. Максимальная мощность двигателя - 360-450 л.с.
Максимальная скорость по шоссе - не менее 100 км/ч. Противоминная защита под днищем - 6 кг тротила.