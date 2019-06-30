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«Атлет»: новое поколение автомобилей семейства «Тигр»

Иван Исмаков
14:52 30.06.2019
Эта уникальная машина под колесом выдерживает 2 кг в тротиловом эквиваленте.
© Видео: ТРК "Звезда"

Новинка, которой буквально всего несколько дней, - это автомобиль «Атлет», выполнен по заказу Министерства обороны РФ.

На сегодняшний день он под колесом выдерживает 2 кг в тротиловом эквиваленте. Запас хода автомобиля - более 1000 километров, скорость развивает более 130 км в час.

У «Атлета» есть возможность увеличивать броню, делать ее развесной - такой, что ей будет нипочем пуля как с термоупрочненным сердечником, так и бронебойно-зажигательная с 30 метров.

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