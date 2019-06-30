Испытание водой: плывущий бронетранспортер БТ-3Ф показали на видео

Курганский машиностроительный завод опубликовал видео тренировок плавающего БТ-3Ф. Российский гусеничный бронетранспортер предназначен для доставки бойцов морской пехоты, береговой охраны и Сухопутных войск.

БТ-3Ф построен на базе БМП-3. Бронированный транспортер предназначен для перевозки до 17 человек, включая членов экипажа, а также для огневой поддержки. Масса машины превышает 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.

Бронетранспортер вооружен дистанционно управляемым пулеметом калибра 7,62 миллиметра. У другого варианта стоит боевой модуль с пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра.

БТ-3Ф имеет двигатель УТД-29 в 500 лошадиных сил, благодаря которому может разгоняться до 70 километров в час. Скорость на воде составляет десять километров в час. Запас хода по суше - 600 километров, а на воде машина способна продержаться без дозаправки семь часов.

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия заключили контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф.