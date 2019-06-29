В России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Предварительные испытания гиперзвуковой ракеты-мишени должны состояться уже осенью, а в настоящее время ведется работа по созданию опытного образца.
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Концерн «Калашников» запланировал предварительные испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика» на осень. Об этом пишет РИА Новости.
«Специалисты НПО "Молния" и концерна "Калашников" работают над созданием ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика" ..создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью», - сказали в концерне.
В кулуарах форума «Армия-2019» представители концерна отметили, что «Гвоздика» позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия.
Форум «Армия-2019» проходит в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские Вооруженные Силы в ближайшее время получат гиперзвуковое и лазерное оружие.