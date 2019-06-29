Замминистра обороны рассказал о САО «Лотос» и миномете «Дрок»

Заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью «Звезде» рассказал, что самоходное артиллерийское орудие «Лотос» заменит в Вооруженных силах РФ самоходную установку «Нона».

«Особенностью этого орудия является то, что оно десантируется, что все возможности его увеличены в полтора раза. И в ближайшее время мы этим орудием, которое принято на снабжение в Вооруженных силах, мы заменим в ближайшее время существующее в ВС РФ артиллерийское самоходное орудие 2С9 "Нона". Так что это хороший образец вооружения и техники», - заявил Булгаков.

Перспективный самоходный миномет для российской армии «Дрок», госиспытания которого завершатся в 2020 году, придет на замену минометам с калибром от 80 миллиметров. «Дрок» перевозит 60 минометных выстрелов в укладках боевого отделения и способен перемещаться со скоростью до 100 км/ч.

«Это новейшая разработка для войсковой артиллерии. Минометная батарея оснащается, и был разработан этот миномет, который в ближайшее время заменит все минометы в Вооруженных силах, от 80-миллиметровых и более», - подчеркнул заместитель министра.

Ранее главный конструктор рассказал, что опытная партия САО «Лотос» может быть поставлена в войска уже в 2020 году.