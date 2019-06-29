Опубликованы кадры испытаний новой роботизированной парашютной системы

Ивановский парашютный завод «Полет» показал видео испытаний новой роботизированной парашютной системы, предназначенной для десантирования грузов, выброшенных с самолета. Кадры публикует предприятие.

Ранее директор АО «Полет» Дмитрий Глушков рассказал «Звезде», что система позволяет доставлять в заданную точку грузы с высоты до 8000 метров на дистанции до 40 километров и весом до 250 килограммов.

Транспортная платформа приземляется в точке, заданной координатами GPS, при этом полетное задание можно менять в воздухе. Кроме того, система интегрирована с метеозондом, который позволяет выстроить схему-график полета с учетом погодных условий.