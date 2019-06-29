Разработчик рассказал о ходе работ над колесным танком

В России создается танк на колесной платформе «Бумеранг». Как рассказал «Звезде» Александр Красовицкий, генеральный директор Военно-промышленной компании, разрабатывающей на этой платформе бронетехнику, «Бумеранг» будет полностью готов до конца лета.

«Сегодня мы заканчиваем предварительные испытания, в течение месяца-двух мы получим литеру "О", у нас полностью будет готово колесное шасси "Бумеранг". Мы, не дожидаясь прохождения всех государственных испытаний, отдаем это шасси другим подразделениям Министерства обороны, для того, чтобы они могли сегодня уже реализовывать свои НИОКРы на базе этого шасси», - заявил Красовицкий.

По его словам, колесная платформа скоро выйдет на государственные испытания. Ее можно будет использовать не только в качестве основы для танка, но и ставить любые другие модули.

Впервые на базе «Бумеранга» были созданы колесные БТР, которые были показаны на Параде Победы в 2015 году.

«Шасси готово, оно есть, оно просто 95% всех лабораторных испытаний, пробеги пробежали полностью - 25 000 километров. Сейчас мы выходим на госиспытания, в рамках которого мы доиспытаем модуль. Но уже сейчас на это базовое шасси можно ставить любые модули, любое вооружение, в том числе и колесный танк», - отметил глава ВПК.

Информация о том, что на базе российской унифицированной платформы «Бумеранг» планируется создать колесный танк, появилась в 2018 году. Красовицкий раскрыл «Звезде» особенности, которыми предполагается снабдить новую бронемашину.