Максимальная маскировка: разработчик раскрыл характеристики БПЛА «Сова»

Новый военный беспилотник «Сова» сможет подлетать к цели ближе чем остальные дроны. Об этом на форуме «Армия-2019» в студии «Звезды» рассказал доцент кафедры авиационных систем и комплексов радионавигации и радиосвязи ВУНЦ ВВС «ВВА» Алексей Коровин.

Он уточнил, что в «Сове» стоит видеокамера, что помогает наблюдать за обстановкой, распознавать объекты. Там же установлен лазерный дальномер-целеуказатель, который позволяет определять дальность до цели и ее координаты, а в случае необходимости - подсвечивать объект для применения оружия.

«С пятисот метров он (дрон - прим.ред.) вообще не воспринимается не как птица, а не как беспилотный летательный аппарат. Наша задача - подлететь чуть ближе. Где-то триста-двести метров до цели», - отметил специалист.

Он добавил, что, чтобы максимально замаскировать дрон, алгоритм движения считали с реальной птицы. То есть движение не прямолинейное, а имитирует полет птиц вокруг как слежение за добычей.

Сам Коровин отвечал за разработку алгоритмов всей целевой нагрузки и навигационную часть всего аппарата. К работе также были привлечены курсанты.