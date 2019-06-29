Рособоронэкспорт: беспилотные системы РФ вошли в ТОП-20 интереса зарубежных покупателей

В ТОП-20 интереса иностранных специалистов, посетивших стенд Рособоронэкспорта на форуме «Армия», вошли беспилотные системы - многоцелевые комплексы с БЛА «Орлан-10Е» и «Тахион».

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019» «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) организовала для иностранных партнеров более чем из 40 стран свыше 300 презентаций и показов натурных образцов российских техники и вооружения.

«В условиях, когда организаторы ряда зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества», - отметили в компании.

На форуме продемонстрировали современные образцы российского вооружения, военной и специальной техники.

«В этом году на форуме мы представили рекордное число образцов - более 1000, и пригласили делегации более 100 стран мира, свыше 30 из которых возглавляли министры обороны, их заместители и начальники генеральных штабов», - заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В 2019 году в ТОП-20 интереса иностранных специалистов, посетивших стенд Рособоронэкспорта на форуме «Армия», вошла как техника и вооружение сухопутных войск (танки линейки Т-90, бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун-К», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», автоматы Калашникова»), так и техника для противовоздушной обороны (ЗРК «Викинг» и «Тор-Э2», ЗРПК «Панцирь-С1»). Кроме того, западные покупатели заинтересовались беспилотными системами - многоцелевыми комплексами с БЛА «Орлан-10Е» и «Тахион», а также средствами радиоэлектронной борьбы с БЛА «Репеллент».

Таким образом, как отметили в пресс-службе Рособоронэкспорта, российский оружейный экспорт уверенно держит санкционный удар западных конкурентов, не снижая ранее набранный темп и успешно адаптируясь к работе в условиях меняющегося миропорядка, в частности, в связи с переходом в расчетах за поставки оружия на национальные валюты.

Отмечается, что по линии Рособоронэкспорта ежегодно поставляются в другие страны техника и вооружение на сумму порядка 13 млрд долларов, а текущий портфель заказов компании составил 52 млрд долларов.

Кроме того, зарубежные партнеры проявили интерес ко всей линейке российской авиационной и вертолетной техники, а также к авиационным средствам поражения.

По результатам практических стрельб Рособоронэкспорт подписал серию контрактов с иностранными заказчиками на поставку российского стрелкового оружия и средств ближнего боя.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году Рособоронэкспорт выступил генеральным спонсором форума «Армия». Приглашенные по линии компании зарубежные гости отметили прекрасную организацию форума, в первую очередь, насыщенную программу деловых мероприятий и динамических показов возможностей российской боевой техники и вооружения на полигоне подмосковного Алабино.