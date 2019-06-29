Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником.

По словам главы страны, Россия гордится статусом великой морской державы. А отечественные ученые, конструкторы, инженеры и рабочие заложили высочайшие стандарты качества работы специалистов этой отрасли. Дело предшественников, по словам Владимира Путина, продолжается и сейчас.

«В проектно-­конструкторских бюро, на судостроительных и судоремонтных верфях трудятся настоящие профессионалы, которые создают мощные атомные и дизель-электрические ледоколы, научно-исследовательские и круизные суда, современные надводные и подводные боевые корабли, модернизируют и обновляют предприятия, широко внедряют передовые, инновационные технологии. Многие из этих разработок поистине уникальны», - цитирует президента сайт Кремля.

День кораблестроителя в России официально утвердили в 2017 году. 30 мая его подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.