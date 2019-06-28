Радар-невидимку создали в России

Пассивную радиолокационную станцию «Тропа» создали в России. Она невидима для самолетов и дронов-разведчиков. Это разработка предприятия «ОКБ-Планета».

«Тропа» уже прошла испытания. Станция перехватила сигнал самолета, отраженный от вышек связи и городе.

«Идея проста - использовать отражение от вышек телевещания и мобильной связи, то есть РЛС работает на прием и сама ничего не излучает, а значит, ее "не видно и не слышно"», - цитирует РИА Новости генерального директора «ОКБ-Планета» Александра Петрова.

Он добавил, что к новой разработке уже проявили интерес потенциальные заказчики. Это не только силовые структуры, но и частные клиенты, которые, по словам Петрова, хотят обеспечить неприкосновенность частной жизни.