Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал «Звезде» о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации и для тяжелых транспортников.

«Мы работаем по ПД-35 - это сверхтяжелый двигатель, 35 тонн. Такого двигателя и в советское время не разрабатывалось. Максимальной мощности ПД-18, это как раз "Ивченко-Прогресс", которые производился на "Мотор Сичи". Это 26-27 тонн», - сказал министр.

По его словам, двигатель ПД-35 подойдет как дальномагистральным самолетам, так и транспортникам.

«Мы исходим из того, что двигатель пойдет как на широкофюзеляжный дальномагистральный самолет, так и на транспортную авиацию, которая будет идти в ногу с тенденциями, которые формируются в рамках государственной программы вооружения и как будет складываться конъектура на международных рынках», - добавил он.

Мантуров отметил, что в рамках обеспечения основного заказчика Россия ориентируется на то, чтобы поставлять продукцию и на внешние рынки, особенно для военно-транспортной авиации.

«Программа по двигателестроению в целом идет в плановом порядке, интенсивно. Есть, над чем работать, надеюсь, наши коллеги так же оперативно, как и ПД-14, справятся с поставленными задачами», - заключил министр промышленности и торговли РФ.

Ранее в Ростехе сообщали, что Объединенная двигателестроительная корпорация создаст первый в России комплекс для испытаний новых авиационных двигателей большой тяги, на котором планируется проводить в том числе испытания двигателя ПД-35.