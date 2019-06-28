Россия усилила группировку в Арктике новыми комплексами ПВО
«Тор-М2ДТ» уже прибыли к месту постоянной дислокации.
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Северный флот России получил новые комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2ДТ», которые будут использованы в арктическом регионе. Об этом рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Он отметил, что комплексы предназначены для работы в суровых климатических условиях.
«В ходе летнего периода обучения они пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике», - заявил Моисеев.
Вице-адмирал добавил: «Тор-М2ДТ» уже прибыли на место постоянной дислокации.