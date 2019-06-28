Главный конструктор рассказал, когда САО «Лотос» поступит на вооружение

Опытная партия САО «Лотос», разрабатываемая в АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в госкорпорацию «Ростех») может пойти в войска уже в 2020 году. Об этом на полях форума «Армия-2019» сообщил «Звезде» главный конструктор САО Вениамин Счастливцев.

«В этом году стоит задача выйти на предварительные испытания. По результатам - уже государственные испытания, а потом возможно производство», - пояснил он.

Изначально разработчику был поставлен срок до 2021 года, однако в «ЦНИИТОЧМАШ» надеются, что удастся сдать разработку раньше.

САО «Лотос» по задумке должно заменить уже устаревшие «Ноны». Последнее было принято на вооружение в 1981 году, а боевое крещение прошло еще в 1979 году в Афганистане. Новейшее САО оснащено 120-мм пушкой, средствами борьбы с высокоточным оружием и машиной по управлению огнем «Завет-Д».

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