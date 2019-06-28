«Белый кот»: в России создали беспилотный снегоход для освоения Арктики

В России создали снегоходный беспилотик «Белый кот», созданный для покорения Арктики.

Идея производства подобного дрона появилась у специалистов лаборатории «Мехатронные системы» три года назад, когда Россия начала активно осваивать арктический регион.

Для пребывания в условиях, когда окружающая среда опасна для человека, была поставлена задача создать беспилотник, который его заменит.

«Арктические условия - это условия бездорожья. Поэтому обычный снегоход, находясь в этих условиях, может легко потерять свою устойчивость и перевернуться», - рассказал «Звезде» руководитель научного направления лаборатории Игорь Кудрявцев.

Говоря о механизмах работы дрона, Кудрявцев отметил: проекция центра масс находится на опорной площадке, а при критической ситуации полезная нагрузка перемещается в противоположную сторону, и машина останется устойчивой.

Он подчеркнул: этот способ уже был запатентован.

Предполагается, что арктический дрон будет функционировать на большом радиусе действий. Он сможет решать различного рода задачи - это и спасательные операции, и защитные функции, и боевые задачи.