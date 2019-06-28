В Минобороны РФ рассказали о причинах снижения затрат на оборону

Снижение расходов на оборону не связано с военно-политической и экономической ситуацией, сообщила в интервью «Звезде» заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.

«Доля расходов на национальную оборону имеет тенденцию к снижению. Если в 2018 году этот показатель составлял 3,2% от ВВП, то в 2019-м - 2,9%», - сказала Шевцова.

По ее словам, это запланированное снижение, и оно связано с перевооружением армии.

«Мы сейчас реализуем вторую госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. А в рамках первой ГПВ был основной и мощный финансовый поток в ВПК. Надо было разогнать промышленность, приоритетом профинансировать ОКРы и НИОКРы, надо было модернизировать производство. Поэтому в первой ГПВ было такое мощное финансовое вливание. Сегодня пик этого госзаказа на НИОКРы пройден, и мы переходим на серийные поставки», - сказала Шевцова.

Она отметила, что те контракты, которые подписаны на форуме «Армия-2019», как раз связаны с серийными поставками вооружений.