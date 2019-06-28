На форуме «Армия-2019» представили обновленную «Мосинку»



На форуме «Армия-2019» представили модернизированный вариант винтовок Мосина и СВ-98 с новым ложем, что позволило улучшить точность стрельбы в полтора раза. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник ООО «Оверхол-ПРО» Дмитрий Суворов.

«Основная задача – повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка», - рассказал Суворов.

По его словам, одно из подразделений ЦСН закупило СВ-98, а «Мосинкой» заинтересовались в Рогвардии в качестве оружия для первоначального обучения снайперов. Стоимость переделки составляет порядка 60 тысяч рублей.