В России работают над сверхзащищенной системой связи

Одним из важнейших направлений в области связи станет передача данных сверхкороткими импульсами и сверхкороткой амплитуды. Об этом в интервью «Звезде» сообщил генеральный директор - генеральный конструктор АО «Концерн «Моринсис-Агат» Георгий Анцев.

«Излучение сигналов сверхкороткими импульсами и сверхвысокой амплитуды - это одно из важных направлений нашей работы. Она позволяет достичь высокой скрытности, источник почти невозможно обнаружить и распознать. Есть недостаток - не очень большие расстояния. Но не всегда связь нужна на больших расстояниях. Например, идет ордер кораблей, им нужно общаться, значит, нужно использовать такую связь, которую не смог бы прослушать противник», - сказал Анцев.

По его словам, развитие таких систем является очень серьезной перспективой на будущее.

«Мы это направление развиваем, насколько нам позволяет человеческий фактор и финансовые возможности», - сказал Анцев.

Он также отметил, что необходимо развивать не только системы в космосе, которые, по его словам, являются «системами мирного времени», но также работать над автономными системами. Так, нужно создавать единое информационное пространство в море и океане.

Полную версию интервью с гендиректором - генконструктором АО «Концерн «Моринсис Агат» Георгием Анцевым смотрите на канале «Звезды» в YouTube.